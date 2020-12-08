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Dünya ABD'den dikkat çeken 'nükleer anlaşma'
Dünya

ABD'den dikkat çeken 'nükleer anlaşma'

ABD ile Slovenya arasında 'Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması' imzalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:03:00 -
ABD'den dikkat çeken 'nükleer anlaşma'

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ile Slovenya, enerji güvenliği ve diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek olan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması imzaladı." ifadesi kullanıldı.

ABD adına imzayı Silahlanma Denetleme ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Christopher Ford, Slovenya adına ise Slovenya Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec attı.

Anlaşmanın, iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında iş birliği, hükümetler, endüstri, laboratuvar ve akademik kurumlar arasındaki angajmanı geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, ABD ile Slovenya'nın 1975'ten beri nükleer iş birliği yaptığı hatırlatıldı.

Slovenya'da Krsko'daki Westinghouse nükleer tesisleri ABD ortaklığında yapılmıştı.

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