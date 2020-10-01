ABD'den dikkat çeken Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Azerbaycan ve Ermenistan'a verdikleri askeri desteğin iki ülke ilişkilerini etkilemeyecek şekilde yaptıklarını açıkladı.

Mevcut durumun değişken olduğunu belirten Campbell, Pentagon’un olayları yakından izlediğini belirterek, şiddeti kınadıklarını ve hayatını kaybedenlere başsağlığı dilediklerini söyledi.

Pentagon sözcüsü Campbell, ayrıca ABD’nin iki tarafa da çatışmaları durdurma ve Minsk Grubu ile görüşmelere başlaması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak üzere 1992'de kurulan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatına bağlı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya ortak bir açıklama yaparak iki tarafa çatışmaları durdurma ve müzakere masasına oturma çağrısında bulunmuştu.