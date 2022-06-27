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Dünya ABD'den dikkat çeken açıklama: Biden ve Erdoğan görüşebilir
Dünya

ABD'den dikkat çeken açıklama: Biden ve Erdoğan görüşebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulliva, "Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:15:00 -
ABD'den dikkat çeken açıklama: Biden ve Erdoğan görüşebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden Madrid'teki NATO Zirvesinde görüşebilir" dedi.

28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'te gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebine yönelik Türkiye'nin endişelerinin ele alınması için Biden ve Erdoğan görüşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Madrid'te gerçekleşecek NATO Zirvesinde tüm sorunların çözüleceğine öngörmediğini söyleyen Sullivan, "Türkiye'nin endişeleri devam etse bile amaç olabileceğinde sorunları çözmek." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Abdyle görüşülecek bir konu yokki

Metin

Vatan hainimi diyelim. Akp amerika İsrail ile görüşünce vatansever. Ekrem imamoglu chp gorusurse hain. Sevsinler sizin siyasetinizi. İşiniz gücünüz Halkı kandırmak. Ama bitti seçimi bekliyoruz....
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