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Dünya ABD'den Çinli vekillere yaptırım kararı
Dünya

ABD'den Çinli vekillere yaptırım kararı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komisyonunun 14 başkan vekili ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:22:00 -
ABD'den Çinli vekillere yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Pekin'in Hong Kong'daki demokratik sürece yönelik saldırı başlatarak ülkedeki yasama erklerini işlevsiz kıldığına dikkati çekerken, bu konuda Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin de önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Komisyonun geçirdiği yasadan dolayı Hong Kong halkının kendi temsilcilerini seçme haklarının ellerinden alındığını belirten Pompeo, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, bu pişkin davranıştan sorumlu olanlardan hesap soruyor. Hong Kong Özel Yönetim Bölgesinin Ulusal Güvenliğini Korumaya İlişkin Çin Halk Cumhuriyeti Yasası'nı hazırlayan, kabul eden ya da uygulayan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komisyonun 14 başkan vekilini yaptırım listesine aldık." ifadesini kullandı.

Pompeo, İngiltere ile Çin arasında 1985'te imzalanmış ve Hong Kong'un özerkliğini tanıyan Ortak Deklarasyonun Çin tarafından askıya alınarak Hong Kong'daki statükonun değiştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu üyeler ve aile bireyleri, ABD'ye seyahat etmekten men edilecekler. Onlara ait ABD'de veya herhangi bir ABD vatandaşının uhdesinde varsa mal varlıkları dondurulacaktır ve ABD vatandaşlarının onlarla herhangi bir iş yapması yasaklanacaktır."

Pompeo, Çin'e "uluslararası yükümlülüklerini yerine getirerek Hong Kong'daki duruma ilişkin çağrıları dikkate alması" uyarısında bulundu.

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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