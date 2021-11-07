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Dünya ABD’den Çinli casusa rekor ceza
Dünya

ABD’den Çinli casusa rekor ceza

ABD'de faaliyet gösteren havacılık şirketlerinin sırlarını çalan Çinli istihbarat subayı Xu Yanjun’a rekor hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 00:16:00 -
ABD’den Çinli casusa rekor ceza

Çinli istihbarat subayı Xu Yanjun, 2018 yılında Belçika'da gözaltına alınmış ve ABD'de faaliyet gösteren havacılık şirketlerinin sırlarını çaldığı gerekçesiyle yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmişti.

60 yıl hapis istemi

ABD Adalet Bakanlığı, ekonomik casusluk ve ticari sır hırsızlığıyla ilgili 5 suçlama yöneltilen Xu'nun 60 yıl hapis cezası ve yaklaşık 5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Xu'nun Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının Jiangsu şubesinin kıdemli bir üyesi olduğu ifade edildi. Xu'nun 2013 yılından bu yana ABD merkezli birkaç havacılık şirketinde çalışanlardan bilgi sızdırmakla suçlandığı belirtildi.

Öte yandan, daha önce söz konusu suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını söyleyerek reddeden Pekin yönetimi gelişmeler hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.

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