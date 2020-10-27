  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Çin'i kızdıracak silah satışı
Dünya

ABD'den Çin'i kızdıracak silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 03:44:00 -
ABD'den Çin'i kızdıracak silah satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmanların satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti. Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Rusya, savaş uçaklarıyla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib kentindeki ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti..
Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’
Gündem

Bölgeden az önce dünyaya duyurdular! ‘Her an semada göreceksiniz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dış müdahale olursa Türk F-16'larını devreye sokacaklarını belirtti.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay