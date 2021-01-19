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Dünya ABD’den Çin'i kızdıracak açıklama
Dünya

ABD’den Çin'i kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı vahşete dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Pekin'in Doğu Türkistan'da soykırım yaptığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 21:51:00 -
ABD’den Çin'i kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Çin hamlesi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ''Pekin'in Doğu Türkistan'da soykırım yaptığını'' söyledi.

Görevi devretmeye hazırlanan Mike Pompeo, ''Çin'in, soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardık'' dedi.

Dikkatle inceledik

Pompeo, tarafından açıklamada, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım'' ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki incelemelerimiz sürüyor diyen Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum'' beyanında bulundu.

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