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Dünya ABD'den Çin'e yeni yaptırım
Dünya

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

Çin'e karşı yaptırımlarına devam eden ABD, 5 Çinli firmayı daha yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:48:00 -
ABD'den Çin'e yeni yaptırım

Münübe Yılmaz

Çin'e karşı yaptırımlarına devam eden ABD, 5 Çinli firmayı daha yaptırım listesine aldı. ABD Federal İletişim Komisyonu Amerika'ya yönelik ulusal güvenlik tehdit faili olduğu gerekçesi geçtiğimiz Ağustos ayında kısıtlama getirdiği 5 Çinli firmayı daha yaptırım listesine koydu. Yaptırım listesine alınan Hikvision isimli Çin merkezli şirket ise ABD Federal İletişim Komisyonunu’nun iddiasına tepki göstererek, bu iddiaya karşı koymak için elinden geleni yapacağını duyurdu. ABD’de Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta Çinli Huawei Technologies Co’ya satışlarına yönelik lisansları değiştirmiş, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünlerin tedarik edilmesine yeni kısıtlamalar getirmişti. Değişikliklerin Huawei ile yapılan önceki anlaşmaların da bozulabileceği yönünde yapılan yorumların arkasından yaptırım kararları alınmış oldu.

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