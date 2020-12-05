ABD'den Çin'e vize kısıtlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkililerine ve ÇKP'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nın üyeleri olarak propaganda veya etki kampanyasına katılanlara vize kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.

Pompeo, Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nın aile üyelerinin kişisel bilgilerini muhaliflerle paylaşmak gibi "zorlayıcı taktiklere" sahip olduğunu söyledi.

Bakan Pompeo, yeni vize tedbirlerinin "uluslararası düzenin kurallarını ihlal eden eylemlerden sorumlu olanların ABD'de istenmeyen bir durum olduğunu" göstermeyi amaçladığını söyledi.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Birleşik Cephe'nin "ÇKP'nin otoriter ifadelerini ve siyasi tercihlerini" ilerletmek için ABD'yi veya başka bir yerde denizaşırı Çin toplumlarına, akademisyenlere veya sivil topluma baskı uyguladığı vurgulandı. .

Açıklamada, söz konusu baskıları yapan Çin vatandaşlarına vize verilmeyeceği belirtildi.

ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizeleri sınırlıydı

New York Times, önceki gün, ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayanarak, ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin sınırlandırılmasına karar verildiğini, bu kapsamda bu kişiler için seyahat vizelerinin geçerlilik süresinin bir maksimum 1 aydır ve tek girişle sınırlandırılacaktır.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ÇKP üyelerini ve akrabalarını hedef alan ABD vize kısıtlamasına tepki gösterdi. Hua, söz konusu ABD adımının, ABD'deki Çin karşıtı aşırılıkçı güçlerin Çin üzerindeki siyasi baskının artmakta olduğu yönünde yarattığı ideolojik bir önyargı olduğunu belirtti.

Çin vatandaşları gibi, ÇKP üyeleri de 10 yıla kadar ABD ziyaretçi vizesi alabilirler.