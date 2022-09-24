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Dünya ABD'den Çin'e uyarı
Dünya

ABD'den Çin'e uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'daki son gelişmeler nedeniyle Çin hükümetine uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 09:50:00 -
ABD'den Çin'e uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi gündemdeki sıcak konuları görüştü.

Görüşmeye dair açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ikilinin Rusya Ukrayna savaşı ve Tayvan'daki durumu ele aldıklarını belirtti.

Açıklamaya göre Blinken, Çinli mevkidaşını Rusya'ya yardım konusunda uyardı. Pekin'in Moskova'ya destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağını belirtti.

''Tayvan Boğazı'ndan barış ve istikrar önemli''

Blinken, Tayvan konusunda da ülkesinin tek Çin politikasıyla tutarlı hareket ettiğini söyledi. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının bölgesel ve küresel güvenlik ve refah için kritik olduğunu belirtti.

Gerilimin arttığı zamanlarda iletişim kanallarını açık tutmanın önemini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise katıldığı bir toplantıda ülkesinin ABD ile ilişkilerini değerlendirdi.

Washington'ın, geçmişte Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılan çevreleme taktiğini Çin'e karşı da uygulamak istediğini savundu.

İzlenen politikaların, soğuk savaş benzeri bir çatışma ve cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

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