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Dünya ABD'den Çin'e kritik ziyaret
Dünya

ABD'den Çin'e kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-07-03 03:58:00 -
ABD'den Çin'e kritik ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Çin'i ziyaret edecek.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın 6-9 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın Çin ziyaretinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel ekonomi ve finansal gelişmeler de dahil bir dizi konuda ABD ile Çin arasındaki iletişimi derinleştirmek için yaptığı görüşmenin ardından geldiği anımsatıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın Çinli yetkililerle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetiminin, endişe duyulan alanlar hakkında doğrudan iletişim kurmanın ve küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışmanın önemini görüşeceği kaydedildi.

ABD'nin müttefikleriyle birlikte ulusal güvenlik çıkarlarını güvence altına almaya ve ekonomik avantaj sağlamayı amaçlamayan hedefli eylemlerle insan haklarını korumaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan büyüme ile inovasyonu teşvik eden ve Amerikalı işçiler ile işletmeler için ekonomik fırsatları genişleten sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışında olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, iklim değişikliği ve borç sıkıntısı gibi küresel sorunlarda da işbirliği yapılmaya çalışıldığı aktarıldı.
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