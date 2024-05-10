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Dünya ABD'den Çin hamlesi! Tarifeler: Elektrikli Araçlar, Güneş Paneli! Yine hedef aldı... Hazırlıklar devam ediyor
Dünya

ABD'den Çin hamlesi! Tarifeler: Elektrikli Araçlar, Güneş Paneli! Yine hedef aldı... Hazırlıklar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-10 18:16:00 - 2024-05-10 18:16:58
ABD'den Çin hamlesi! Tarifeler: Elektrikli Araçlar, Güneş Paneli! Yine hedef aldı... Hazırlıklar devam ediyor

ABD, Çin'e yönelik yeni tarifeleri açıklama hazırlığında olduğu bildirildi. Biden yönetimi karşı hamleleri için harekete geçti, hedef alıyor. Çin menşeli elektrikli araçlar, piller ve güneş panel... Paneli hücrelerini hedef alacak. Tarifelerin büyük oranda korunması bekleniyor.

ABD, Çin'e Yeni Tarifeler Hazırlıyor: Elektr... ABD'nin Çin'e yönelik yeni tarifeleri açıklama hazırlığında olduğu bildirildi. Biden yönetimi, Çin menşeli elektrikli araçlar, piller ve güneş paneli hücrelerini hedef alacak. Tarifelerin büyük oranda korunması bekleniyor.

ABD'nin Çin'e yönelik hazırladığı yeni tarife kararları gündemde. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, Başkan Joe Biden'ın yönetimi, Çin'in kritik sektörlerini hedef alacak tarifeler üzerinde çalışıyor. Elektrikli araçlar, piller ve güneş paneli hücreleri gibi ürünlerin yeni tarifelere tabi tutulması beklenirken, mevcut tarifelerin büyük ölçüde korunması öngörülüyor. Biden yönetiminin, Çin'e karşı bu adımı, ABD'nin ticaret politikasındaki önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin, gelecek hafta en erken, Çin'e yönelik geniş kapsamlı bir tarife kararı açıklamaya hazırlandığı iddia ediliyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in kritik sektörlerini hedef alan tarifeleri duyuracak.

Yeni tarifelerin, Çin menşeli elektrikli araçlar, piller ve güneş paneli hücreleri gibi ürünlere odaklanması beklenirken, mevcut tarifelerin büyük ölçüde korunması öngörülüyor.

Bu kararın ertelenme olasılığı bulunsa da gerçekleşmesi durumunda, Biden'ın Çin'e yönelik en önemli adımlarından biri olacak.
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Geçen ay, Biden Çin'in çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerin artırılmasını önermiş ve ayrıca Çin'in gemi inşa sektörüne karşı yeni bir soruşturma açılmasını talep etmişti. Biden'ın seçimdeki rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'e uygulanan tüm tarifelerin artırılacağını vaat ediyor.

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