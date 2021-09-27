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Dünya ABD'den Çin açıklaması: Rekabet peşindeyiz
Dünya

ABD'den Çin açıklaması: Rekabet peşindeyiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Çin ile çatışma değil rakabet peşinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:15:00 -
ABD'den Çin açıklaması: Rekabet peşindeyiz

Sözcü Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Huawei CFO'su Mıng'ın serbest bırakılmasının ardından, Çin'in de casusluk suçlamasıyla tutukladığı iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakmasının memnuniyetle karşılandığını belirten Psaki, "Ancak şunu vurgulamalıyım ki bu iki konu arasında bir bağlantı yok." vurgusunu yaptı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 hafta önce Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kişilerin gündeme geldiğini kabul ederek, "Mıng'ın serbest bırakılması kararı Adalet Bakanlığımızın özgür kararıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Çin'e karşı tutumunun da değişmediğinin altını çizen Psaki, "Çin ile çatışma değil rekabet peşindeyiz." dedi.

"Afganistan'dan uçuşlar için çalışıyoruz"

Psaki, ABD'nin Afganistan'dan tahliye uçuşlarının devam ettiğine de işaret ederek, "Tahliye uçuşların devam etmesini sağlamak için ortaklarımız ve Afganistan'a komşu ülkeler ile çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin Afganistan konusunda kendisiyle hiç konuşmamış olmasına yaptığı eleştiriye ilişkin ise Psaki, "ABD Başkanı Biden'ın tüm mevkidaşları ile konuşmadığı doğru ancak Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarımız Pakistan'daki muhatapları ile sürekli iletişimdeydi." değerlendirmesinde bulundu.

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