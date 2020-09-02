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Dünya ABD’den Çin açıklaması! ‘Rakamlardan kaygılıyız’
Dünya

ABD’den Çin açıklaması! ‘Rakamlardan kaygılıyız’

Çin’in 10 yıl içinde nükleer başlık sayısının iki katına çıkaracağını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Çin’in ileride kara, hava ve denizden üçlü nükleer saldırı düzenleme olasılığı karşısında ‘kaygılıyız’ açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:32:00 -
ABD’den Çin açıklaması! ‘Rakamlardan kaygılıyız’

Ekonomi ve ticaret anlaşmalarında, karşılıklı koronavirüs suçlamalarında arası gerilen ABD ve Çin arasında yeni bir kriz patlak verdi.

Koronavirüsü dünyaya yayan Çin askeri alanda önemli karar alarak nükleer başlık sayısını arttırıyor. Yönetimden yapılan açıklamada, önümüzdeki 10 yıl içinde nükleer başlık sayısının iki katına çıkarılacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Çin’den sorumlu Bakan Yardımcısı Chad Sbragia bu gelişme üzerine yorum yaptı.

‘Kaygılıyız’

Çin’in hamlesini değerlendiren Sbragia, ‘Rakamlarla ilgili kesinlikle kaygılıyız’ dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri de Çin’in nükleer başlık sayısını önümüzdeki on yıl içinde iki katına çıkaracağını doğruladı. Bakanlık ise Kongre’ye iki yıllık "Çin’in askeri gücü" raporu sundu. Raporda, Çin’de şu an mevcut 200’ü aşkın nükleer başlık olduğu; kara, hava ve denizden üçlü nükleer saldırı düzenleme kapasitesini yakalamaya ise çok yakın olduğu açıklandı.

Uzmanlar 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip Amerika ile yaklaşık 4 bin 300 başlığı olan Rusya’ya göre Çin’in bu rakamlarda daha düşük kaldığını söylüyor.

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Yorumlar

süleyman şah

orman çocuğu amerika...sen de daha çok var şerefsiz ! bence çin de en az abd kadar nükleer silah üretmelidir...
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2345

sizin gibi alçak abd rusya karşısından en iyi kıyamet silahlarına sahip olmak haktır hukuktur adalettir bu islam ülkeleri içinde geçerli kitle imha silahlarını tarihte dünyada ilk bulan hindistandır sonra yunanlılar sonrada müslüman islam alimleridir dolayısıyla kitle imha silahları kimsenin tekelinde değildir abd rusyadan kaygılıyız nükleer ve uzaya yerleştirdikleri kitle imha silahlarından endişeliyiz
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