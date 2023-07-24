ABD’den çarpıcı BAYKAR çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türk İHA’ları yetenekleriyle bir kez daha öne çıkmayı başardı. Pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD'li Al Monitor'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Washington merkezli haber sitesi Al Monitor "Ukrayna'dan Libya'ya Türkiye'nin Baykar insansız hava araçları neden bu kadar popüler?" sorusuna yanıt aradı.

Haberde Türk İHA'larının son olarak Suudi Arabistan'a ihraç edildiği hatırlatıldı.

29 ülke satın aldı, 11'i sırada

Haberde Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna da yer verildi. Washington Institute for Near East Policy'nin raporuna göre, şimdiye kadar 29 ülke Türk yapımı insansız hava aracı satın alırken, dördü müzakere halinde ve yedi ülke de bunları satın almakla ilgilendiğini açıkça ifade etti.

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"Türk İHA'ları kendilerini kanıtladı"

RAND Corporation'da kıdemli bir savunma politikası analisti olan Peter Wilson, bu başarının ana nedeninin Türk İHA'larının kendilerini çatışmalarda kanıtlaması olduğunun altını çizdi.

Wilson Suudi satışının ardından bu silahın Körfez coğrafyasında daha da popüler hale geleceğini belirtti.

Atlantik Konseyi'nde yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Rich Outzen ise şu değerlendirmede bulundu:

“Türkler uçağı sadece hızlı bir kullanıcı kursu ile teslim etmiyorlar. Uzun vadeli eğitim ekipleri, bakım ve ikmal desteği ve komuta ve kontrol, diğer sensörler, insanlı ve insansız kara ve hava kuvvetleri gibi diğer sistemlerle operasyonel entegrasyon sağlıyorlar.

Akıncı'lara ihtiyaç duyan ülke sayısı biraz daha az olabilir, ancak yine de bir veya iki yıl içinde düzinelerce ülke ilgi duyabilir. Pakistan ve Libya zaten halihazırda satın almış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar aday olabilir. Endonezya ve Bangladeş'in de ilgilendikleri bildiriliyor."