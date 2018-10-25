0553 313 94 23

ABD'den bomba iddia: Ses kayıtlarını dinledi

ABD'nin Washington Post gazetesi, isimlerini belirtmediği yetkilileri referans vererek, CIA Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddiasını yazdı.

25 Ekim 2018 Perşembe 06:27
ABD'den bomba iddia: Ses kayıtlarını dinledi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması  kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye giden ABD Merkezi İstihbarat  Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses  kayıtlarını dinlediği iddia edildi. 

ABD'nin Washington Post gazetesi, "Haspel'in toplantıları hakkında  bilgi sahibi olan kişileri" kaynak göstererek Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili  bir haber yayımladı.

 

Haberde, isimleri açıklanmayan bu yetkililer referans verilerek,  Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü.

Kaynakların, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini  kullandığı belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskı  uygulayabileceği ifade edildi.

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine  salı günü Türkiye'ye gitmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 06:27
  1. abd
  2. Türkiye
  3. cıa
  4. haspel
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamının feci ölümü
    1. İş adamının feci ölümü
    2. Aracında bu özellik varsa dikkat!..
    3. Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve..
    4. F-35 uçaklarıyla ilgili flaş açıklama!..
    5. Erdoğan'ın sözleri Rus basınında! 'Tüm..
    6. CHP ve MHP'li vekiller birbirine girdi
    7. ABD'den bomba iddia: Ses kayıtlarını..
    8. Maduro istemişti… Venezuella’da başladı
    9. Yer: Antalya... Korkunç kaza
    10. Feci ölüm! Önce çukura düştü sonra…
    11. NATO’dan dev gözdağı
    12. Kılıçlar çekildi: Putin'den Avrupa'ya..
    13. Bu kez patron ya da yönetici değil..
    14. Ağaçlar devrildi, yollar kapandı…..
    15. Real Madrid'den Zlatan Ibrahimovic..
    16. Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi..
    17. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu..
    18. Abdurrahim Albayrak'tan Schalke maçı..
    19. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    20. Fatih Terim'den maç sonu yorumu:..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'
    Erdoğan'dan Danıştay'a 'ant' tepkisi! 'Şimdi mi aklınıza geldi?'