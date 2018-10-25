ABD'den bomba iddia: Ses kayıtlarını dinledi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.

ABD'nin Washington Post gazetesi, "Haspel'in toplantıları hakkında bilgi sahibi olan kişileri" kaynak göstererek Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir haber yayımladı.

Haberde, isimleri açıklanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü.

Kaynakların, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini kullandığı belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi.

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine salı günü Türkiye'ye gitmişti.