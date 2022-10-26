ABD'den bomba "Erdoğan" iddiası!

Tarihi 2023 seçimlerine aylar kala Pentagon merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'te muhalefete sert sözlerle yüklenildiğini belirten Bülent Orakoğlu, söz konusu dergideki "Türkiye muhalefeti, Erdoğan’ın zafere giden yolunu açıyor" iddiasını köşesine taşıdı. Orakoğlu, Yeni Şafak'taki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"2023 yılı Türk tarihi için bir dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekillerin seçileceği sandık ve demokrasi yılıdır. Milletten oy alma umudunu kaybeden Emperyalizme umut bağlayanlar kaybetmeye mahkumdurlar. Cumhurbaşkanı adayı bulabilmek için icazet yarışına girenler, koştura koştura ABD’de soluğu alan iş birlikçilerin Cumhurbaşkanı adayını milletimiz asla kabul etmeyecektir. Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ıdır. Adayımız belli, kararımız nettir. Zillet içinde bocalayanlar bu evet’lerle donup kalacaklardır. 2023 seçimleri Türkiye’nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heba ve heder olacaktır ya da Cumhur’un cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak, bütün oyunlar bozulacaktır.”

Türkiye’deki “Millet İttifakı’nı” destekleyen Pentagon merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, 6’lı masanın koltuk savaşı yüzünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatlıkla 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını iddia etti. Tarihi 2023 seçimlerine aylar kala Pentagon merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Yazıda, “yakışıklı” olarak nitelendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesinin muhalefet için büyük bir handikap yaşatabileceği öne sürüldü.

MUHALEFET BECERİKSİZ KORKAK VE SÖNÜK PROJELERİ YOK

Muhalefetin halkı yanıltıcı bilgilerin önlenmesine yönelik düzenlemeye karşı direnmekte pasif kalması sert bir dille eleştirildi. Zillet İttifakı’nın stratejisinin, “beceriksiz, korkak ve sönük” kaldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun yasa TBMM Genel Kurulu’nda oylanırken ABD’de gezmesine tepki gösterildi. CHP Lideri için “Atlantik’te boş boş dolaştı” ifadeleri kullanılan yazıda, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin zamanlamasının manidar olduğu iddia edildi. 6’lı masanın taht kavgasına girdiği değerlendirilirken, 6 muhalif partinin seçim sürecinde halka heyecanlandıracak vizyon sergilemediği ve projeleri hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığı ifade edildi. 6’lı masanın seçilmesi en düşük görülen Kılıçdaroğlu’nu aday göstermeye odaklandığı ileri sürülürken, 2010 yılından bu yana bir seçim bile kazanamadığı vurgulanan 73 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “yakışıklı, kibar ve karizmatik olmayan” olarak tanımlanması dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’teki muhtemel zaferinin, Batı’nın hegemonyasını alt üst edeceğinden çekinilirken Türkiye muhalefetinin Erdoğan’a meydan okuma ve seçmenlere alternatif bir vizyon sağlamayı reddettiği ifade edildi. Muhalefetin 20 yıldır devam eden başarısızlığının oldukça kritik olan bu seçimde de değişmeyeceği kaydedildi.

ZİLLET İTTİFAKI BU KEZ DE KAYBEDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’teki muhtemel zaferinin, Batı’nın hegemonyasını alt üst edeceğinden çekinilirken Türkiye muhalefetinin Erdoğan’a meydan okuma ve seçmenlere alternatif bir vizyon sağlamayı reddettiği ifade edildi. Muhalefetin 20 yıldır devam eden başarısızlığının oldukça kritik olan bu seçimde de değişmeyeceği kaydedildi. Zira Kılıçdaroğlu ve arkasından İYİ Parti’nin üst düzey yöneticilerinin icazet için birbirinin ardı sıra ABD’ye gitmeleri millet iradesi yerine Batı’nın hegemonik gücüne sığınmaları nedeniyle bu ziyaretler şaibeli hale gelmişti. ABD Başkanı Biden’in Türkiye’deki iktidarı muhalefete destek vererek yıkma projesinin günümüzde hiçbir anlamı kalmamıştır. Zira Erdoğan, dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan sosyal medya yasası ile ABD’nin planlarına büyük darbe indirdi. Sosyal medyayı kullanarak seçmeni manipüle etme fitnesi önemli ölçüde önlenmiş oldu.

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU 8’Lİ MASADA ‘’ KAZANIRIZ ’’ DEDİĞİ BİR ADAY OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

‘Biz altılı masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı?’ sorusuna tebessüm ederek cevap veren Karamollaoğlu, “Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz” dedi. Karamollaoğlu bu açıklamasıyla hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığını veto etti. Böylece 8’li masanın çöktüğü ortaya çıktı."