ABD'den bir skandal daha! Türkiye'ye "Süryani Soykırımı" iftirası

Eyaletin Türk kökenli bazı öğrenci velileri, Arizona Eğitim Departmanı'na ilettikleri dilekçe ve mesajlarda, tarihi gerçekliği olmayan "Asur soykırımının" kendi çocuklarına okutulacak olmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türk velilerce Eğitim Departmanına gönderilen dilekçede, "Arizona Türk-Amerikan toplumu ve öğrenci velileri olarak, Eğitim Departmanı'nın okul müfredatına tarihi gerçeklikten uzak şekilde, "Asur soykırımı" iddialarını dahil etme yönünde tek taraflı bir karar aldığını öğrenmekten gerçekten hayal kırıklığına uğradık." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, soykırıma uğradığı iddia edilen Süryani, Yunan ve Ermeni gibi unsurların, I. Dünya Savaşı ve sonrasında, Rusya ve müttefiklerinin yanında Türk devletine karşı ayaklandığı, düşman safında kendi devletlerine karşı savaşırken verdiği kayıpları ise "bir soykırım gibi gösterme" çabasına girdikleri belirtildi.

Eğitim Departmanı'nın bu kararının "adaletsizliğine" dikkati çeken Türk ebeveynler ayrıca bu uygulamanın, Türk çocuklarını "soykırımcı" etiketiyle tehlikeye atacağı, taciz ve hatta fiziksel saldırıların hedefi yapacağı endişelerini dile getirdi.

Dilekçenin sonunda Arizona Eğitim Departmanı'ndan, Türk toplumunu itham eden böylesi bir "soykırım iddiasını" müfredata dahil etmeden önce karşı tarafın görüşlerini de dahil eden bir araştırma yapılmasının önemi vurgulandı.

"BUNU KENDİ ÇOCUĞUM DAHİL, TÜM ÇOCUKLARA YAPILMIŞ BİR HAKSIZLIK OLARAK GÖRMEKTEYİM"

Türk-Amerikan Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı (TASCEF) Başkanı Oğuzhan Özhan, AA'ya yaptığı açıklamada, "Amerika'da yaşayan bir yurttaş olarak, Arizona Eğitim Departmanı'nın 'Türkler tarafından yapılan Süryani soykırımı' diye gerçek dışı aldığı karardan ve bunun okullarda çocuklara öğretilmesinden dolayı gerçekten çok büyük üzüntü duymaktayım." sözlerine yer verdi.

Asıl hedefin Türk yurttaşlarının diğer toplumlara kötü gösterilmesi olduğu düşüncesini dillendiren Özhan, "Bunu kendi çocuğum dahil, tüm çocuklara yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyim." diye ekledi.

Özhan, alınan kararı kınadığını belirterek, Eğitim Departmanı'nın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve çocukların hafızalarının "yalan yanlış bilgilerle doldurulmaması" gereğini kaydetti.

Öte yandan, imza kampanyasına destek veren Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur da Eğitim Departmanı'nın kararına tepki göstererek, "Tarih, çatışmanın her iki tarafına da bakan ve gerçek arşiv araştırmaları yapan dürüst, cesur tarihçiler tarafından yazılsaydı, bu temelsiz geriye dönük soykırım yalanları derhal reddedilirdi." ifadelerine yer verdi.

Arizona'da yaşayan binlerce Türk'ün vergi paralarıyla desteklenen Eğitim Departmanı gibi bir kurumun "tarihi çarpıtan temelsiz bilgilere" bu şekilde yer veremeyeceği uyarısında bulunan Özonur, ilerleyen günlerde söz konusu kurumun önünde düzenleyecekleri protestolarla tepkilerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Özonur, "Bu küçük çocukların zihinlerini günümüzün propaganda lobilerinin politik sorunları için kullanmak, yüzde 100 bir kesinlikle yanlıştır ve özünde ırkçı bir yaklaşımdır." diye ekledi.

Syriac Press isimli internet sayfasında 26 Ağustos tarihinde yayınlanan bildiride, Arizona'da Eğitim Departmanı'nın söz konusu kararı almasının ardında, eyalette faaliyet gösteren Soykırım Çalışmaları Merkezi'nin yıllar süren çalışmalarının neticesi olduğu vurgulanmıştı.