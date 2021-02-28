  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den bir skandal daha! 10 DAEŞ'li teröristi tahliye ettiler
Dünya

ABD'den bir skandal daha! 10 DAEŞ'li teröristi tahliye ettiler

ABD, terör örgütlerini himaye etmeye devam ediyor. Suriye'deki ABD askerleri 10 DAEŞ'li teröristi iki helikopterle Deyrizor kentindeki çöl bölgesine tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 17:11:00 -
ABD'den bir skandal daha! 10 DAEŞ'li teröristi tahliye ettiler

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, sözde DAEŞ'le çatıştığı için desteklediği terör örgütü PYD/YPG/PKK'yı himaye eden ABD'nin askerleri, 10 DAEŞ'li teröristi de Haseke'deki yasa dışı üslerinden Deyrizor kentindeki çöl bölgesine götürdü.

Yerel kaynaklar, teröristlerin iki helikopterle taşındığını da bildirdi.

Ocak ayında ABD askerlerinin 70 DAEŞ'li teröristi cezaevinden kendi askeri üssüne naklettiği basına yansımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pablo Hasel kimdir? Rapçı Pablo Hasel neden tutuklandı?
Biyografi

Pablo Hasel kimdir? Rapçı Pablo Hasel neden tutuklandı?

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle b..
Türkiye resmen destan yazdı! Dünyada sadece Türkiye ve Çin bunu yapabildi
Gündem

Türkiye resmen destan yazdı! Dünyada sadece Türkiye ve Çin bunu yapabildi

Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomik gösterge ve beklentileri alt üst etti. Öyle ki yüzde 4 büyümesi beklenen küresel ekonomi yüzde 4,3 ..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay