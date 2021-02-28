ABD'den bir skandal daha! 10 DAEŞ'li teröristi tahliye ettiler
ABD, terör örgütlerini himaye etmeye devam ediyor. Suriye'deki ABD askerleri 10 DAEŞ'li teröristi iki helikopterle Deyrizor kentindeki çöl bölgesine tahliye etti.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, sözde DAEŞ'le çatıştığı için desteklediği terör örgütü PYD/YPG/PKK'yı himaye eden ABD'nin askerleri, 10 DAEŞ'li teröristi de Haseke'deki yasa dışı üslerinden Deyrizor kentindeki çöl bölgesine götürdü.
Yerel kaynaklar, teröristlerin iki helikopterle taşındığını da bildirdi.
Ocak ayında ABD askerlerinin 70 DAEŞ'li teröristi cezaevinden kendi askeri üssüne naklettiği basına yansımıştı.