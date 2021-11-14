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Gündem ABD’den bir skandal buluşma daha: Suriye’de terörist başıyla görüştüler!
Gündem

ABD’den bir skandal buluşma daha: Suriye’de terörist başıyla görüştüler!

“Süper güç” Amerika, sözde ‘demokrasi’ adı altında terörü ve terör örgütlerini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde PKK/YPG/PYD’nin de olduğu terör örgütlerinin yöneticilerinden ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı heyetiyle yapılan görüşmeyi PKK’nın yayın organları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:18:00 - 2021-11-14 14:30:04

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin bütün tepkilerine rağmen Biden yönetimi, Suriye’deki terör örgütlerine destek vermeyi sürdürüyor. 

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ile Suriye’de görüştüler

ABD tarafından desteklenen ve yüzlerce tır dolusu silah desteğinde bulunulan terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin’le Suriye’de ABD’li üst düzey yetkililerle görüşme gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 

PKK/YPG’nin yayın organları duyurdu

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin’le yapılan görüşmeyi terör örgütüne bağlı yayın organları duyurdu. 

İşte bu isimler görüşmede yer aldı

Görüşme talebinin hangi taraftan geldiği henüz bilinmiyor. Terör örgütü tarafından yapılan duyuruya göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti. 

Türkiye’nin tepkisi merak ediliyor

Öte yandan Türkiye’nin bu görüşme sonrasında ABD’ye nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. 

 

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