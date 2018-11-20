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ABD'den bir S-400 tehdidi daha!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'ye yönelik S-400 füzelerinin alınmasıyla ilgili olarak haddini aşan ifadeler kullandı. Pahon, "S-400 satın alınması birçok sonucu beraberinde getirebilir" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 13:18
ABD'den bir S-400 tehdidi daha!

Rus haber ajansı Sputnik'e özel açıklamalarda bulunan Eric Pahon, "Kongre'ye 9 Kasım'da Türkiye'yle işbirliğine ilişkin raporumuzu teslim ettik. Raporda Türkiye ile ilişkilerimize her yönüyle bakılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için yardım ediyoruz" dedi. 

"Türkiye'ye hatırlattık, ciddi sonuçları olur''

Pahon, Türkiye'ye Rus savunma sistemlerinin satın almasının ikili ilişkiler için ciddi sonuçları olacağını hatırlattıklarını da vurguladı ve "S-400 satın alınması birçok sonucu beraberinde getirebilir" dedi. 

ABD, S-400 satın alırsa Türkiye'ye F-35'leri teslim etmeyeceklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:18
  1. abd
  2. Türkiye
  3. f-35
  4. s-400
  5. Eric Pahon

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