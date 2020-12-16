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Teknoloji ABD'den bir ilk! Askeri keşif uçağında yapay zeka pilot...
Teknoloji

ABD'den bir ilk! Askeri keşif uçağında yapay zeka pilot...

ABD, ilk kez bir yapay zeka pilotunu keşif uçağında yardımcı pilot olarak kullandı. Uçuş sırasında yapay zeka algoritması, sensör uygulama ve taktiksel navigasyondan sorumluydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:37:00 -
ABD'den bir ilk! Askeri keşif uçağında yapay zeka pilot...

California'daki Beale Hava Üssünde konuşlu 9'uncu Keşif Filosuna bağlı bir U-2 Dragonlady keşif uçağında, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritması yardımcı pilotluk yaptı.

Uçuş sırasında "ARTUµ" yapay zeka algoritması, sensör uygulama ve taktiksel navigasyondan sorumlu oldu.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bu konuda 3 yıldır çalışmalar yapıldığı anlatıldı.

Yapay zeka başarılı bir şekilde sensör paylaşımı yaptı

Pilot ile yapay zeka, bir füze saldırısı simülasyonunda keşif görevini icra etti. ARTUµ algoritmasının ana görevi, pilot etraftaki düşman uçaklarını gözetlerken, düşmanın fırlatma platformlarını tespit etmekti.

İki pilot aynı anda U-2'nin ana radarını kullandı. Kalkıştan sonra, sensör kontrolü başarılı bir şekilde "ARTUµ" algoritmasına teslim edildi, o da daha sonra yaklaşık yarım milyon bilgisayar tabanlı simülasyon eğitimlerinden öğrendikleri üzerinde sensörleri çalıştırmaya başladı.

Pilot ve yapay zeka algoritması başarılı şekilde sensör paylaşımı yapıp, görevin hedeflerini yerine getirmek için ortak çalıştılar.

"ARTUµ" yapay zeka algoritması, savaş gücü ile teknolojik gelişmeleri senkronize etmek üzere çalışmalar yürüten U-2 Federal Laboratuvarı tarafından geliştirildi.

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