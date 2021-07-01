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Gündem ABD'den bir alçaklık daha! Türkiye'yi o listeye aldılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Türkiye'yi o listeye aldılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesini aldı. Kararla ABD ilk kez bir NATO ülkesini bu listeye ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:41:00 -
ABD'den bir alçaklık daha! Türkiye'yi o listeye aldılar

Rus hava savunma sistemi S-400 ve sözde 'Ermeni soykırımı' iddiası nedeniyle gerginlik yaşanan ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir krizin fitili ateşlendi.

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yayımlanan raporunda, Türkiye'yi "geçen yıl çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesinde eklendi. ABD, böyle bir listeye ilk kez bir NATO ülkesini aldı.

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