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ABD'den beklenen yaptırım tehdidi geldi! Operasyonlar 90 gün içerisinde durmazsa...

ABD Senatosu, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırlığına girişti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması istenirken, Türk Silahlı Kuvvetlerine uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 03:28
ABD'den beklenen yaptırım tehdidi geldi! Operasyonlar 90 gün içerisinde durmazsa...

ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan yaptırım paketinde Türkiye'yi hedef alan ağır maddelere yer verildi.

Söz konusu paketin taslağını Twitter'dan paylaşan Graham, Kongredeki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

Buna göre, yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların adı tasarıda yer aldı.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması istenen pakette, Türk Silahlı Kuvvetlerine uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıldı.

S-400'ler için de yaptırım istendi

Bununla beraber, enerji ve petrol satışı konusunda Türkiye'ye ve Türkiye ile iş birliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı kapsamında da yaptırım istendi.

Söz konusu tasarının Senato'da oylanıp kabul edilmesi durumunda Trump'ın masasına gelmeden önce Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Ancak Trump'ın bu tür bir yasa tasarısını veto etme yetkisi bulunuyor. Kongrenin her iki kanadında da 3'te 2 çoğunluğun üzerinde kabul edilmesi halinde ise Trump'ın veto yetkisini aştığı için tasarılar doğrudan yasalaşıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Graham'in operasyona karşı son günlerdeki paylaşımları Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 03:28
  1. Van
  2. ABD Senatosu
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • serhatserhat1 sa önce
    avrupa abd nin yıkılmasını bekliyor........... abd kendini düşünüyorsa ilerde avrupa ilegireceyi rusya ile gireceyi savaşta türkiyeyi yanında tutar....... güçlü olmalıyız .güçlünün dostu çok olurmuş
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Elinden geleni ardına koyma piç coni
  • vatansevervatansever2 sa önce
    türkiyeyi kaybetmiş bir abd bu bölgede nasıl barınacak...natodan koparılmış bir türkiye demek avrupanın güvenliğinin yok olması demek....natoda kalmamız onlar için daha önemli....ticari açıdan türkiye çok önemli....büyük bir pazar canlı bir pazar....en basiti abd marka akıllı telefonların en çok tüketildiği ülke türkiye....israile uydu devlet kurmak istiyorlar bunun için işid pkk vs. yapmadıkları halt kalmadı....zavallı kürt kardeşlerimizide bağımsızlık diye kullanıyorlar...bu ülke herkes için huzur demek kürt laz çerkez ayrım yok....adamlar kullanabileceği bir karakol devletçik peşindeler mesele bu....
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 2 sa önce
    TERÖR DEVLETİ ABD'INPKK-YPG DIYALOGU VE KARDEŞ LEJYONER ÍTTIFAKI SENETATÖRLER BAZINTA TESCİLLENEREK TEHDİT DİLİNE DÖNÜŞMÜŞ BILE. ANLAŞILAN O Kİ; PKK,YPG İLİŞKİSİNİN SURİYENİN KUZEYİNİ KAPSAYAN KÜRT DEVLET YAPILANMASINA ABD DERİN DEVLETİ TURUMPU ISKALIYARAK ONAY VERİYOR. AMERİKAN DERİN DEVLETİ PENTAGON'A HÜKMETTİĞİ SÜRECE TURUMP VARDIR. TWİTLERİN DE TÜRKİYE SINIRI GEÇTİĞİNDE EKONOMİK DEĞERLERİNİN ÇÖKÜŞÜ BEYANATINI;DAHA ÖNCEDE YAPTIM ŞEKLİNDE VEREN TURUMP,AMERİKAN DERİN DEVLETTİ KARŞISINDA KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR POZİSYONUNDA.OLMASINA ŞAŞMAMAK GEREKİR.BİZİM EKONOMİK KURMAYLARIMIZIN BU GİBİ ÇARESİZ KABZIMAL MANTIĞI İLE DEVLET YÖNETENLERİN İCRAATLARI KARŞISINDA MUHAKKAK Kİ BİR ÇOK PLANI KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN HAYATA GEÇİRME DİRAYETLERİ VARDIR ÇÜNKÜ:.BİZDE YETKİNİN DİRAYETİ DERİN DEVLET DEĞİLDİR. MANİPÜLASYONLARLA EKONOMİLERİNE YÖN VEREN BU MENTALİTE, AMERİKAN MERKEZ BANKASINDA EMTİA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ EDERİNİ BİR GÜN ABARTTIKLARI ORANINDA YÜKSEK BÜTÇE AÇIKLARIYLA ÖDEMEYE MAHKUM OLACAKLARDIR.TİCARET SAVAŞLARINI BAŞLATAN BU MANTIK;EKONOMİDE DOLARI HER NE KADAR SİLAH OLARAK KULLANIYORSA DA TURUMPUN SİYASİ AÇILIMINDA KENDİSİNİ KOLTUĞUNDAN EDECEK KADAR BİR GÜN HEDEF ALARAK ALACAĞI, ŞÜPHE GÖTÜRMEYECEK ŞEKİLDE GERÇEKTİR. BÖLGESİNDE KENDİ EKONOMİK MODELİNİ UYGULAYAN TÜRKİYE HER NE KADAR İÇERİDE FAKİRLİK EDEBİYATI YAPILSA DA GÜCÜNÜ DÜNYA BANKASI BÜYÜYOR VE BÜYÜYECEK BEYANATIYLA TASDİK ETMESİ ÖVÜNÇ VERİCİ.CHP Lİ EKONOMİ KURMAYLARI VE ONLARIN ŞAKŞAKCIAR, EKONOMİ YAZARLARININ BU DURUMU NASIL SİNDİRECEKLERİNİ DOĞRUSU ÇOK MERAK EDİYORUM.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 2 sa önce
    TERÖR DEVLETİ ABD 'INPKK-YPG DIYALOGU VE KARDEŞ LEJYONER ÍTTIFAKI SENETATÖRLER BAZINTA TESCİLLENEREK TEHDİT DİLİNE DÖNÜŞMÜŞ BILE. ANLAŞILAN O Kİ; PKK,YPG İLİŞKİSİNİN SURİYENİN KUZEYİNİ KAPSAYAN KÜRT DEVLET YAPILANMASINA ABD DERİN DEVLETİ TURUMPU ISKALIYARAK ONAY VERİYOR. AMERİKAN DERİN DEVLETİ PENTAGON'A HÜKMETTİĞİ SÜRECE TURUMP VARDIR. TWİTLERİN DE TÜRKİYE SINIRI GEÇTİĞİNDE EKONOMİK DEĞERLERİNİN ÇÖKÜŞÜ BEYANATINI;DAHA ÖNCEDE YAPTIM ŞEKLİNDE VEREN TURUMP,AMERİKAN DERİN DEVLETTİ KARŞISINDA KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR POZİSYONUNDA.OLMASINA ŞAŞMAMAK GEREKİR.BİZİM EKONOMİK KURMAYLARIMIZIN BU GİBİ ÇARESİZ KABZIMAL MANTIĞI İLE DEVLET YÖNETENLERİN İCRAATLARI KARŞISINDA MUHAKKAK Kİ BİR ÇOK PLANI KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN HAYATA GEÇİRME DİRAYETLERİ VARDIR ÇÜNKÜ:.BİZDE YETKİNİN DİRAYETİ DERİN DEVLET DEĞİLDİR. MANİPÜLASYONLARLA EKONOMİLERİNE YÖN VEREN BU MENTALİTE, AMERİKAN MERKEZ BANKASINDA EMTİA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ EDERİNİ BİR GÜN ABARTTIKLARI ORANINDA YÜKSEK BÜTÇE AÇIKLARIYLA ÖDEMEYE MAHKUM OLACAKLARDIR.TİCARET SAVAŞLARINI BAŞLATAN BU MANTIK;EKONOMİDE DOLARI HER NE KADAR SİLAH OLARAK KULLANIYORSA DA TURUMPUN SİYASİ AÇILIMINDA KENDİSİNİ KOLTUĞUNDAN EDECEK KADAR BİR GÜN HEDEF ALARAK ALACAĞI, ŞÜPHE GÖTÜRMEYECEK ŞEKİLDE GERÇEKTİR. BÖLGESİNDE KENDİ EKONOMİK MODELİNİ UYGULAYAN TÜRKİYE HER NE KADAR İÇERİDE FAKİRLİK EDEBİYATI YAPILSA DA GÜCÜNÜ DÜNYA BANKASI BÜYÜYOR VE BÜYÜYECEK BEYANATIYLA TASDİK ETMESİ ÖVÜNÇ VERİCİ.CHP Lİ EKONOMİ KURMAYLARI VE ONLARIN ŞAKŞAKCIAR, EKONOMİ YAZARLARININ BU DURUMU NASIL SİNDİRECEKLERİNİ DOĞRUSU ÇOK MERAK EDİYORUM.
  • vatansevervatansever2 sa önce
    90 günde biz nerede oluruz bunlar bunu hesaba katmıyor sanırım....düz arazi ve 90 gün.....bunların kökü kalmaz inşallah 90 güne.....adamların projesi bitti artık...
  • Göksen MereyGöksen Merey2 sa önce
    9 gün bile yeterli bu çöpleri kaldırmak için.
  • yazmıyorumyazmıyorum3 sa önce
    bukafirleri derhal incirlikten çıkarılmalı hadi oradan hoşt köpek
  • yahya Midyatlıyahya Midyatlı3 sa önce
    ister kabullenin ister kudurun Türkiye hedefine varmadan kimse bizi durduramaz o bidon kafanıza bunu yerleştirin çünkü artık Türkiye ayar verilen bir ülke değil ayar veren ülke olmuştur. durmak yok yola devam?
  • ataata3 sa önce
    aranıyorlar.herhalde bu pislikleri osmanlı torunları bitirecek...
  • Ünal ErişÜnal Eriş3 sa önce
    Türkiye bir Sefere çıkmıştır artik, ABD veya Rusya veya Esed kim olursa farketmez Geri dönüş olmamalı, Allah yardım edecektir. Madem başladı sonuçlanması lazım, Ok yaydan çıkmıştır artik.
  • konyalıkonyalı3 sa önce
    Kahpelere 90 gün boyunca kaçın mı dediniz sizin tehtitleriniz bize sökmezkorkak coniler
  • AslıAslı4 sa önce
    90 Gün Türkiye'nin istediği zamandır.
  • Abidin Abidin 5 sa önce
    O....pu çocukları
  • GerçekGerçek5 sa önce
    Amerika Türkiye arada 10 bin km.var gelmiş bize hareket çekiyor aslında bence büyük Türkiye imparatorluğunun temelleri atılıyor. Yeni Kızılelma Washington artık.
  • HakikatbinHakikatbin6 sa önce
    Bu işler öyle tehditle olmuyor.Dürüstlük ve doğrulukla devlet olunuyor.Japonyaya yapabileceğiniz en büyük hainliği yapıp atom bombası attınız ,Nooldu? Japonya yerinde duruyorYa siz! Tarih de kapkara yerinizi aldınız.Nası bi millet iseniz ,hala aynı üslup devam ediyor
  • İsaİsa6 sa önce
    Ok yaydan çıktı bir kere.Allah'ın izniyle şanlı ordumuz ve özgür Suriye ordusu emperyalist güçlerin uşaklarınave sahiplerine sahada gerekli cevabı verecektir.Bizi tehdit edenler unutmasın ki!İsmet İnönünündediği gibi "yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini alır."Allah yar ve yardımcımız olsun amin.
  • Tr.Tr.6 sa önce
    Öneriyi hep aynı salak Amerikalı senatörler hazırlıyor.180 milyar usd ihracat,220 milyar usd ithalatımız var.Turizmde total 50 milyar usd olur.Amerikaya karşı ticaretimizde ise bu oran aşırı derecede aleyhimize.Kaldıki bizim iç dinamiklerimiz iç piyasayı beslemeye yeterlidir.Gerektiğinde kapıları kuzey kore gibi kapatınca bundan biz değil sizler zararlı çıkarsınız.Yani 180+220+50=450 milyar usd alım satımı yapmazsak,üretim tesisleri,bankalar,sağlık kurumları,ordu kimseden mal ve hizmet almaz.Buraların gelirleri ve faiz sistemi çöker,aslında sizde babayı alırsınız.Tüm bankacılık sist3minin %70'i sizin.Bunu yapmak kendi ayağınıza değil,kendi kafanıza sıkmak olur.Denemezseniz şerefsiniz...Kezâ zaten öylesiniz....
  • IsmailIsmail7 sa önce
    Ohooo ati alan uskidari gecti o yirmi sene önceydi atik turkiye kendi yagiylan kavrulan ulke turkiye mutlaka cikis yolunu bulur artik turkiye eski turkiye degil.
  • AKIN AKIN 7 sa önce
    Hele bir 90 gün geçsin...
  • GerçekGerçek7 sa önce
    Teşekkür Amerika bizim milletin gözünü açıyorsun bu sayede büyük Türkiye imparatorluğu kurulacak bütün Türkler birlik olacak o zaman senin halini görmek isterim. Yeni Kızılelma Washington.

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