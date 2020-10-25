ABD'den 'Azerbaycan' açıklaması: Kabul etmedi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, köşeye sıkışan Ermenistan’ın ateşkes istediğini, Karabağ'dan çekilme şartını süren Azerbaycan’ın ise buna yanaşmadığını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışması hakkında açıklamada bulundu.
O’Brien, CBS televizyonuna açıklamasında, “Başkanın talimatıyla tüm hafta sonunu, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlamada aracılık etmeye çalışarak geçirdik. Ermenistan ateşkesi kabul etti. Azerbaycan henüz etmedi. Onu buna ikna etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.