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Dünya ABD'den Avrupa'ya Ukrayna telefonu
Dünya

ABD'den Avrupa'ya Ukrayna telefonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 20:16:00 -
ABD'den Avrupa'ya Ukrayna telefonu

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

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