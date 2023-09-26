  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı'nın Karabağ hamlesine Rusya'dan cevap

Muazzez Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Türkiye'yi seçtiler: Türkler modernize etti! Azerbaycan’ın askeri tesisini yaptılar! Fabrikası teslim edildi

Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa açıklaması! 'Boynumuzun borcudur'

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye'ye duyurdu: 'Dijital para' hamlesi paylaşımı

Asya borsaları: Çin ülkesi resmen negatif etki yaptı! Bölgeden gelen ekonomik verileri takip ediyor! Dev kriz endişesi

Türk gemisi Türkiye'de ilklere imza attı! Açık deniz karakol gemisinin Türk savunma sanayii için farkı çok konuşulacak

Tesettüre girmişti! Ferdi Tayfur’un kızına "Allah cezanızı versin" dedirten şantaj
Sağlık ABD'den araştırma: Düşük gazlı içecek içenler, hamile kadınlar aman dikkat: çocuklarda otizm görülme riski daha fazla
Sağlık

ABD'den araştırma: Düşük gazlı içecek içenler, hamile kadınlar aman dikkat: çocuklarda otizm görülme riski daha fazla

Yeniakit Publisher
2023-09-26 00:47:00 - 2023-09-26 00:51:21
ABD'den araştırma: Düşük gazlı içecek içenler, hamile kadınlar aman dikkat: çocuklarda otizm görülme riski daha fazla

ABD’de yürütülen yeni bir çalışma, düşük kalorili gazlı içecek veya birçok gıdayı tatlandırmak için kullanılan yapay tatlandırıcı aspartam içeren diğer yiyecek ve içecekleri tüketen hamile veya emziren kadınların özellikle ‘erkek çocuklarında’ daha yüksek oranda otizm görülebileceğini ortaya çıkardı.

Şarku’l Avsat’ın Fox News’ten aktardığı habere göre, araştırmacılar, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı konan 235 çocuğun annesinin rapor edilen aspartam tüketimini analiz etti.

Daha sonra, bu sonuçlar ‘tipik nörolojik gelişime’ sahip 121 çocuktan oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı.

Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’ndeki araştırmacılar, otizmli çocukların, anne karnındayken veya emzirilirken günlük olarak aspartamla tatlandırılmış ürünlere üç kat daha fazla maruz kaldıklarını buldu.

Ancak araştırmacılar, bu çalışmadaki otizm vakalarının çoğunun (yüzde 87) erkek olduğuna dikkat çekti.

Araştırmanın başyazarı Sharon Parten Fowler çalışma bulgularına ilişkin şunları söyledi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Hamilelik ve emzirme sırasında aspartam tüketimi ile çocuklarda otizm görülme sıklığı arasındaki bu ilişkiyi, annelerin maruz kaldığı ve çocuklarının hastalığa yakalanma riskini etkileyebilecek ek risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi toplandıkça incelemek önemli olacaktır.”

Fowler, bu çalışmanın, kadınların hamilelik sırasında bu ürünleri tüketmesine ilişkin uyarıda bulunan ilk araştırma olmadığını söyleyerek, şu ifadelerle açıklamasını sürdürdü;

“2010’dan bu yana, hamilelik sırasında düşük kalorili gazlı içecekler içen kadınların çocuklarında artan sağlık risklerine ilişkin bir dizi rapor yayınlandı.”

Bu sağlık riskleri arasında, erken doğum riskinin yanı sıra çocuklukta obezite riskinin artması da bulunuyor.

Fowler araştırmaya ilişkin ayrıca şunları söyledi;

“Yakın zamanda yapılan bir araştırma, diyet içeceklerde kullanılan tatlandırıcıların, çocuğu rahimde çevreleyen amniyotik sıvıda ve çocuğun göbek kordonundaki kanda bulunduğunu gösterdi. Bu, bir kadın diyet tatlandırıcıları içtiğinde bunların rahme ve çocuğun içinde bulunduğu sıvıya ulaştıklarını kanıtlıyor.”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Temmuz ayında yaptığı açıklamada, aspartamın insanlar için olası bir kanserojen olarak sınıflandırıldığını bildirdi.

Özbek pilavı: Sevilen pilavın en büyük sırrı! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı
Özbek pilavı: Sevilen pilavın en büyük sırrı! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı

Kadın - Aile

Özbek pilavı: Sevilen pilavın en büyük sırrı! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı

Canan Karatay tavsiye etti, dilinden düşmüyor! Çok mineral Almanya'ya kadar gidiyor! Duyanlar inanamıyor
Canan Karatay tavsiye etti, dilinden düşmüyor! Çok mineral Almanya'ya kadar gidiyor! Duyanlar inanamıyor

Kadın - Aile

Canan Karatay tavsiye etti, dilinden düşmüyor! Çok mineral Almanya'ya kadar gidiyor! Duyanlar inanamıyor

Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay
Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay

Kültür - Sanat

Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay

Liçi, portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor! Kral lakabıyla bilinen o şey...
Liçi, portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor! Kral lakabıyla bilinen o şey...

Kadın - Aile

Liçi, portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor! Kral lakabıyla bilinen o şey...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23