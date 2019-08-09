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ABD'den Almanya'ya baskı artıyor

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell:- "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi"

09 Ağustos 2019 Cuma 14:43
ABD'den Almanya'ya baskı artıyor

BERLİN (AA) - ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa seyahati öncesi Alman Haber Ajansı DPA’ya açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın dış ticaret fazlasını yurt içi amaçlar için harcadığını kaydeden Grenell, "Amerikalı vergi mükelleflerinin 50 binden fazla ABD askerinin mali yükünü ödemeye devam etmesini beklemek gerçekten hakaret gibi." dedi.

Grenell, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher'in, "Polonya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2’sini NATO’ya askeri harcamalar için ayırma taahhüdünü yerine getiriyor. Almanya ise bunu yapmıyor. Biz, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’da konuşlandırılmasından memnun oluruz” ifadelerine atıfta bulunarak, “Başkan Trump haklı, Georgette Mosbacher de haklı." diye konuştu.

- Avrupa'da en fazla ABD askeri Almanya'da

ABD'nin, Almanya'da 35 bin asker ve 17 bin sivil personeli bulunuyor.

ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki askerlerinin komuta merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alıyor. ABD'nin Almanya'daki en önemli üssü Ramstein'de ve Avrupa’da en büyük askeri eğitim yeri ise Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr’de bulunuyor.

ABD, Almanya'dan GSYH'sinin yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırmasını istiyor.

Almanya ise GSYH'sinin yüzde 1,36’sını askeri harcamalara ayırıyor.

Almanya'nın Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde de çekilmesini isteyen ABD, ayrıca, Almanya'dan, Suriye'de kara birliğine ve Hürmüz Boğazı’nda ise askeri deniz gücü misyonuna destek vermesini de talep ediyor.

ABD Başkanı Trump, 24 Ağustos'ta, G7 Zirvesi'ne katılmak amacıyla Fransa'nın sahil beldesi Biarritz'e gelecek ve burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Zirve sonrasında Trump'ın, Danimarka ve Polonya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:43
  1. ABD'nin berlin Büyükelçisi Richard Grenell
  2. asker çekme
  3. NATO

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