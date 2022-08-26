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Dünya ABD'den akılalmaz Türkiye çıkışı: Ankara Esed ile normalleşirse...
Dünya

ABD'den akılalmaz Türkiye çıkışı: Ankara Esed ile normalleşirse...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesine karşı olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 14:39:00 -
ABD'den akılalmaz Türkiye çıkışı: Ankara Esed ile normalleşirse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Erdoğan- Esad görüşmesinin kendileri için bir darbe olacağını anlayan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Suriye'yle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını belirttti.

Gazetecilerin olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Patel, “ABD Esed rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz” yanıtını verdi.

 

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Yorumlar

AA

İÇERİDE BİRLİK SAĞLAMAK İÇİN DEVLETLER SUNNİ DÜŞMAN OLUŞTURUYOR ESATLA ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNUN BİRLEŞTİRECEK EN BÜYÜK DÜŞMAN PYD PKK ÜLKELERİNİ BERABER KURTARIRLAR TÜRKİYEDE TEKNİK İHA SİHA DESTEĞİ VERİR AZERBAYCANDA OLDUĞU GİBİ

Adanalı

Bir kere de tükürdüğünüzü yalamayın her konu da ahkam kesip sonra u dönüşü yapıyorsunuz
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