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ABD'den Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yeni açıklama
Dünya ABD'den Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yeni açıklama
Dünya

ABD'den Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yeni açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasına yönelik planlarının hâlâ geçerli olduğu açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:36:00 -
ABD'den Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yeni açıklama

Pentagon'dan, dün Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın kapısına yapılan saldırının iki değil, bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

General William Taylor, saldırıda yaralanan ABD askerlerinin tedavi için Almanya'ya ulaştığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye uçuşu bekleyen yaklaşık 5 bin 400 kişi olduğunu belirtti. 

 

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