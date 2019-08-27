ABD'den Afganistan'da sivil katliamı!

Afganistan'ın doğusundaki Logar ilinin merkezi Pul-i Alem'de ABD'nin düzenlediği hava saldırısında 4 sivil ölürken çok sayıda sivil de yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Bağımsız kaynaklar, saldırıda doğrudan sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirtirken, Kabil hükümeti ise Taliban'ın hedef alındığını öne sürdü.

Ancak Kabil hükümetinin iddiası yerel kaynaklarca yalanlandı.

Hamid Karzai'den kınama

Öte yandan, Afganistan'ın eski devlet başkanı Hamid Karzai de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sivillere yönelik bu saldırıyı kınadı.

Karzai, ABD ve Kabil hükümetine askeri operasyonlara son verme çağrısında bulundu.

ABD barış görüşmelerine rağmen sivilleri katlemeye devam ediyor

ABD ve Taliban arasında devam eden barış görüşmelerine rağmen ABD, ülkede sivilleri hedef alan saldırılara devam ediyor.

BM'nin yayınladığı son rapora göre Afganistan'da sivil ölümlerinin bir numaralı sorumlusu NATO güçleri ve Kabil hükümetiydi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yayınlanan ve 2019'un ilk 6 ayını ele alan raporda sivil ölümlerinin bir numaralı sorumlusu ise Kabil hükümeti güçleri ve NATO birlikleri olmuştu.

Kaynak: Mepa News