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ABD'den Afganistan'da katliam: Çoğu çocuk ve kadın 18 ölü!

ABD'nin Afganistan'ın orta kesiminde düzenlediği bombardımanlar ve baskınlar sonucu 18 sivil yaşamını yitirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:28
ABD'den Afganistan'da katliam: Çoğu çocuk ve kadın 18 ölü!

ABD'nin Afganistan'ın orta kesiminde düzenlediği bombardımanlar ve baskınlar sonucu 18 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ülkenin orta kesiminde yer alan Meydan Vardak ilinin Cagatu ilçesinde ABD sivil alanlara yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Bölge kaynakları Cagatu ilçesinin Belend Hil, Lagaryu, Kemal Hil ve Çopan bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda ABD askerleri ve Kabil hükümetine bağlı birlikler yer aldı.

Baskınlar sırasında çok sayıda ev ağır hasar görürken, sivillere ait özel eşyaların da çalındığı ve birçok yaşam malzemesine zarar verildiği belirtildi.

Baskınlar sırasında çoğu kadın ve çocuk en az 18 sivil öldürülürken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Kabil hükümeti kaynakları saldırılarda Taliban mensuplarının hedef alındığını ve 24 Taliban üyesinin öldürüldüğünü öne sürüyor.

Ancak bölge kaynakları, saldırılarda yalnızca sivillerin zarar gördüğünü ifade ediyor.

Bölgeden sivil kayıplarını doğrulayan görüntüler de sosyal medyada servis edildi.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:28
  1. Afganistan
  2. ABD
  3. Meydan Vardak
  4. Cagatu
  5. ABD askerleri

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