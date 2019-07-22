0553 313 94 23

ABD'den Afganistan'da hava saldırısı! Sivil insanlar öldü

ABD'ye ait savaş uçakları Afganistan'ın Logar vilayetinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
ABD'den Afganistan'da hava saldırısı! Sivil insanlar öldü

Logar Vilayeti Polis Şefi Sözcüsü Shahpur Ahmadzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin Baraki Barak bölgesinde Taliban'a ait olduğundan şüphelendiği bir hedefi vurduğunu ve sivil kayıpların olduğunu söyledi.

Bölgedeki göçebe topluluğunun yaşlı bir üyesinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu sekiz kişi hayatını kaybetti. Hava saldırısında bir kadın ve üç çocuk yaralandı.

Öte yandan yerel basından "Tolo News", Afganistan'ın başkenti Kabil'e 100 kilometre mesafede bulunan Logar vilayetinde sivillerin öldüğünü doğruladı.

Sözcü Ahmadzai, bölgeye bir delegasyonun gönderildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Afganistan'da bu ayın ilk 10 gününde gerçekleşen şiddet olaylarında 100 kişi hayatını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
  1. Logar Vilayeti Polis Şefi Sözcüsü Shahpur Ahmadzai

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada mahalle muhtarı öldü!
    1. Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada..
    2. Somali’deki patlamada ölü sayısı 17’ye..
    3. Otopark projesi ile Gündüzbey’in..
    4. Van’da ‘aşırı tuz ve şeker kullanımını..
    5. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    6. ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu..
    7. 100.yıla damga vuran Prof.Dr...
    8. Gelin ve damatların gözdesi Burdur ve..
    9. Hatay’da bitki örtüsü yangını
    10. Selzedelere yardım eli
    11. Siirt’te Afganistan uyruklu 4 düzensiz..
    12. Terör örgütü propagandası yapan şahıs..
    13. Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve..
    14. Gercüş’te karpuz yüklü kamyonet..
    15. Ülkede dehşete düşüren görüntü! 50..
    16. TİKA'dan Аrnavutluk'ta "Tecrübe..
    17. ABD'den Afganistan'da hava saldırısı!..
    18. Keyifli zamanların ev sahibi..
    19. Şehitlerin isimleri yaşatılacak
    20. Sel sonrası ilaçlama çalışması..
    21. Başkentte yoldan çıkan otomobil takla..
    22. ’Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’ eleme..
    23. Başkan Faruk Özlü “İnsan odaklı hizmet..
    24. Nilüfer’de imzalar atılmaya devam..
    25. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk..
    26. Kızılay’ın kurban kesim fiyatları..
    27. Düzce’de toplu taşıma sil baştan..
    28. Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme..
    29. Halepli kadının yardım çığlığı:..
    30. Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi..
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti