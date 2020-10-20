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Dünya ABD’den 6 Rus subayına bilgisayar korsanlığı suçlaması
Dünya

ABD’den 6 Rus subayına bilgisayar korsanlığı suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı bir iddianamede; aralarında bazıları hala görevde bulunan 6 Rus subayını Fransız seçimleri, Kış Olimpiyatları ve Amerikan hastaneleri gibi sportif, finansal ve siyasal birçok alanda bilgisayar korsanlığı yapmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:08:00 -
ABD’den 6 Rus subayına bilgisayar korsanlığı suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianamede, Rusya Askeri İstihbaratı'nda (GRU) eskiden ya da halen subay olduğu iddia edilen sanıklar, Ukrayna'nın elektrik şebekesine saldırı yapmak; Fransa'da 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi partisine yönelik bir korsanlık ve bilgi sızdırma girişiminde bulunmak ve eski bir casus ile kızının sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik soruşturmayı engellemek ile suçlanıyor.

Bununla birlikte 6 Rus subayı Amerikan seçimlerine müdahaleyle bağlantılı olarak suçlanmazken bağlı oldukları istihbarat birimi, Demokratların e-posta hesaplarını hackleyerek 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyor.

Pittsburgh Federal Mahkemesi'ne verilen 50 sayfalık iddianamede saldırıların daha çok Rusya'nın jeopolitik çıkarlarını korumaya çalıştığına işaret ediliyor.

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