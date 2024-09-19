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Dünya ABD’den 2 Rus bankaya yaptırım kararı
Dünya

ABD’den 2 Rus bankaya yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 20:38:00 -
ABD’den 2 Rus bankaya yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan Timer Bank PJSC ve Stroytrade LLC ile Güney Osetya'dan International Settlement Bank LLC'ye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rus vatandaşı Dmitry Nikulin'in yanı sıra Rusya'dan Timer Bank PJSC ve Stroytrade LLC ile Güney Osetya'dan International Settlement Bank LLC'ye de yaptırım uyguladı.

Washington'a göre kısıtlamalara tabi olanlar, "Rusya ile Kuzey Kore arasında yasa dışı ödemeler için mekanizmalar oluşturmaya yönelik devam eden çabaları kolaylaştırdı ve destekledi."

İddiaya göre bankalar ayrıca "Kuzey Kore ve Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiler", "Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzeler yaratma programlarının" finansmanına katıldılar ve Ukrayna'da askeri savunmanın yürütülmesine destek sağladılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya ile Kuzey Kore arasında büyüyen mali işbirliği, uluslararası güvenliği ve küresel mali sistemi doğrudan tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımlar listesine dahil edilmek, ABD'deki varlıkların dondurulmasını ve Amerikan vatandaşlarının ve şirketlerinin adı geçen kişilerle iş yapmasının yasaklanmasını içeriyor.

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