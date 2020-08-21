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Aktüel ABD'den 14 İran vatandaşına vize kısıtlaması
Aktüel

ABD'den 14 İran vatandaşına vize kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:50:54 -
ABD'den 14 İran vatandaşına vize kısıtlaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, "İran rejiminin insan hakları ihlallerine dahil oldukları" gerekçesiyle İranlı 14 şahsa ve ailelerine vize kısıtlaması getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ağustos'un "Terör Kurbanlarını Anma Günü" olduğunu vurgulayarak, "Terör kurbanlarını anmak ve onurlandırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın en büyük terör destekçisi olan İran rejimi adına büyük insan hakları ihlallerinde yer alan 14 İran vatandaşı şahsa vize kısıtlaması kararı aldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu 14 kişinin ailelerinin de ABD'ye giremeyeceklerini belirten Pompeo, "Bu adımla, İran'ın dünya genelindeki birçok kurbanına, terör ve şiddeti yayanları yaptıklarından sorumlu tutacağımız mesajını yolluyoruz." görüşünü paylaştı.

ABD'nin İran'a yönelik baskı kampanyasını sürdüreceğine işaret eden Pompeo, vize kısıtlaması getirilen 14 İranlı'nın diplomat gibi davrandığını ve 1990'da İsviçre'de suikastlerde yer aldığını vurguladı.

Pompeo ayrıca, insan hakları ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen Evin Hapishanesi Direktörü Hacetullah Hüdai Souri'ye de vize kısıtlaması getirildiğini aktardı.


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