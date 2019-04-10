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Seçim 2019 Sayfası

ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalında yeni perde

ABD'de çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolarrüşvet vermekle suçlanan,  aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 16 kişiye "kara  para aklama" suçlaması da yöneltildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:41
ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalında yeni perde

Amerikan basınında yer alan habere göre, rüşvetskandalı nedeniyle  devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama"  suçlaması da eklendi.

Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California  Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan  Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de  bulunuyor.

Üniversitelerde rüşvet skandalı

Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde  çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi  okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar  ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının  da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık  şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak  onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı, ayrıca, üniversiteye  giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka  kişileri soktuğu belirtilmişti.

Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile,  dün, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 07:41
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