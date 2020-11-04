ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanmasına rağmen bugün seçim gününde seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dünyanın gündemindeki seçimde dakika dakika yaşananlar:

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

05.33 : Trump'ın seçim ekibi Georgia, Michigan ve Wisconsin eyaletleriyle ilgili endişeli olduklarını ancak Florida konusunda daha iyi hissettiklerini söyledi.

Trump'ın danışmanı Kuzey Karolina'nın ortada olduğunu bununla birlikte Trump'ın kazanacağına inandıklarını belirtti.

05.30 : Biden, Columbia'yı kazandı

05.23 : Fox News, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde bir kez daha çoğunluk olacaklarını yazdı.

05.20 : AP, Biden'ın 9 delegeli Colorado'yu kazandığını geçti.

05.08 : AP'ye göre Biden 5 delegeli New Mexico'yu, Trump 3 delegeli Güney Dakota'yı kazandı.

05.00 : AP'ye göre Trump, 3 delege sahibi Wyoming ve 2 delegeli Nebraska'yı, AFP'ye göre ise 8 delegeli Louisiana'yı kazandı.

05.08 : AP'ye göre Biden 5 delegeli New Mexico'yu, Trump 3 delegeli Güney Dakota'yı kazandı.

05.00 : AP'ye göre Trump, 2 delegeli Nebraska'yı kazandı.

05.00 : Edison Search'e göre Biden, 29 delegeli New York'u kazandı.

04.50: Fox News ve AP, Biden'ın 4 delegeli Rhode Island'ı kazandığını geçti.

04.30 : Trump 6 delegeli Arkansas'ı kazandı.

04.25: Trump Güney Carolina ve Tennessee'yi, Biden Connecticut'ı kazandı.

04.20 : Bu gece yakından takip edilen kilit eyaletlerden biri Florida. Eyalette halihazırda oyların yaklaşık yüzde 80’i sayıldı ve iki aday yarışı başa baş götürüyor. Oy verme işlemi eyaletin tüm bölgelerinde TSİ 04.00'te sona erdi.

Florida, seçim yarışının hep çok başa baş geçtiği bir eyalet. Burası her ne kadar Donald Trump'ın sık sık ziyaret edip kaldığı bir yer olsa da, Trump 2016'da burayı ancak kıl payı kazanabildi.

Florida'nın 29 delegesinin olması ve belli bir partinin kalesi olmaması burayı da en kritik eyaletlerden biri haline getiriyor. Buranın bir başka özelliği de 1964 yılından bu yana bu eyaleti kazanan adayın Başkanlık seçimini de kazanmış olması.

04.11: AP'ye göre Biden, 11 delegeli Illınoisi'yı kazandı.

04.05 : Fox News'a göre Trump, Missouri'yi (10), Biden ise Maine eyaletinin 4 delegesinden 3'ünü kazandı.

04.04 : Reuters’in Edison Research’e dayandırdığı haberine göre, Biden, New Jersey (14), Maryland (10), Washington D.C. (12) , Delaware (3), Massachussets’i (11), Trump ise Oklahoma (7), Mississipi (6) ve Alabama’yı (9) kazandı.

West Virginia'yı Trump, Virginia'yı Biden kazandı

West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı. ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi. Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı. Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Demokratlar: Kazanıyoruz

Joe Biden'ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O'Malley Dillon "Kazanmakta olduğumuz açık" dedi. Gazetecilere brifing veren Dillon, seçim sonuçlarının bu gece netleşeceğine inandıklarını söyledi; seçimi kazanmak için gereken 270 delegeye hangi eyaletlerde kazanarak ulaşabileceklerine dair bir yol haritası çizdi.Dillon, 20 delegesi bulunan ve bu seçimin kilidi olarak görülen Pennsylvania'da 'önde olduklarını' ama bu eyalette ve Florida'da kaybetseler bile, 270 sayısına ulaşacaklarını söyledi. Dillon, Michigan ve Wisconsin'ın yanı sıra Kuzey Carolina veya Arizona'dan birini kazanmaları halinde sandıktan kendilerinin çıkacağını belirtti.

03.30: Trump 3 eyalette önde

Hem Fox hem AP tahminlerine göre ABD Başkanı Donald Trump Batı Virginia'da da seçimi kazanıyor. İlk sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu eyalet sayısı üçe yükseldi.

Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virgina'da sandıklar kapandı.

03.19: Kentucky ve Vermont'tan sonuçlar geldi

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

02.40: Kentucky'de Trump kazandı

ABD’nin Kentucky eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 8’i sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 55,3’ünü aldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oyların yüzde 43,1’ini aldı.

02.37: Indiana'da Trump fark attı

ABD’nin Indiana eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 2’si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 66,7’sini, Demokratların adayı Joe Biden ise yüzde 31,4’ünü aldı.

02.27: Sandıklar kapandı

Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı kesimlerin sandıkların kapandığı bildirildi. Geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor.