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Dünya ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e yükseldi
Dünya

ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:08:00 - 2021-01-14 18:09:25
ABD'deki son 24 saat dehşete düşürdü! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e yükseldi

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 244 bin 929 artışla 23 milyon 624 bin 87'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 170 artarak 394 bin 35'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 976 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 277 milyon 499 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

California eyaleti 2 milyon 846 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 50 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 517 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 184 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 514 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 257 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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