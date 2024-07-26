  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kurum Ayder için noktayı koydu

10.00-16.00 saatleri arası dikkat! "Dışarı çıkmayın"

Devlete "Kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler Erdoğan talimatı verdi

Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da hızlı trenlere sabotaj

İsrail, TRT ekibine saldırdı!

İyice gözleri döndü! Cani anne, çocuğunu başıboş köpeğin yanına götürdü sonrası korkunç

Son dakika... Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya büyük darbe! 15 terörist sarı torbada

Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğu için bunu yapacak! Ali Koç iyiden iyiye zırvaladı artık.. Bu şaka olsa gerek…

Bu kez uyarı bakanlıktan geldi! 'Sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın'

Arda düşmanları deliye dönecek hepsi: Karar verildi mi: Duyunca çok şaşıracaksınız! Aman dikkat oylamaya katılın…
Siyaset ABD'deki skandal kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye çağrı!
Siyaset

ABD'deki skandal kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye çağrı!

Yeniakit Publisher
2024-07-26 16:33:00 -
ABD'deki skandal kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye çağrı!

ABD Temsilciler Meclisi'nin bebek katili Netenyahu'yu defalarca ayakta alkışladığı kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye anlamlı bir çağrı geldi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ABD Temsilciler Meclisi'nde Netenyahu'yu alkışlayan üyelere, "Elleriniz kurusun" tepkisini gösterdi.

Sosyal medya hesabından TBMM'ye çağrıda bulunan HÜDA PAR'lı Demir, küffarın birlik içinde hareket ettiğine dikkat çekerek Hamas lideri İsmail Heniyye'nin TBMM'ye davet edilmesini istedi.

Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gazze’de devam eden soykırımın gölgesinde, Abd ve Siyonizm ortaklığında soykırımı sürdürme kararlılığını sergileyen bir savaş suçlusu taltif edildi. Şahitlik ettiğimiz olay siyonist çete ve amerikan ortaklığının teyidi anlamına geliyor.

Bu hadsizliğe verilecek en güzel cevap İsmail Heniyye’nin Gazze’li mazlumları temsilen TBMM’ye davet edilerek konuşmasını sağlamaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar
ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Gündem

ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı
Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı

Gündem

Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı

Yeniden Refah’tan ‘ABD’ye misilleme’ çağrısı: Biz de davet edelim!
Yeniden Refah’tan ‘ABD’ye misilleme’ çağrısı: Biz de davet edelim!

Siyaset

Yeniden Refah’tan ‘ABD’ye misilleme’ çağrısı: Biz de davet edelim!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23