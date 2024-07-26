ABD'deki skandal kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye çağrı!
ABD Temsilciler Meclisi'nin bebek katili Netenyahu'yu defalarca ayakta alkışladığı kongrenin ardından HÜDA PAR'dan TBMM'ye anlamlı bir çağrı geldi.
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ABD Temsilciler Meclisi'nde Netenyahu'yu alkışlayan üyelere, "Elleriniz kurusun" tepkisini gösterdi.
Sosyal medya hesabından TBMM'ye çağrıda bulunan HÜDA PAR'lı Demir, küffarın birlik içinde hareket ettiğine dikkat çekerek Hamas lideri İsmail Heniyye'nin TBMM'ye davet edilmesini istedi.
Demir mesajında şu ifadeleri kullandı:
Gazze’de devam eden soykırımın gölgesinde, Abd ve Siyonizm ortaklığında soykırımı sürdürme kararlılığını sergileyen bir savaş suçlusu taltif edildi. Şahitlik ettiğimiz olay siyonist çete ve amerikan ortaklığının teyidi anlamına geliyor.
Bu hadsizliğe verilecek en güzel cevap İsmail Heniyye’nin Gazze’li mazlumları temsilen TBMM’ye davet edilerek konuşmasını sağlamaktır.
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