ABD'deki reklam panolarında skandal ifadeler: Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor

ABD'de "Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işiliyor." yazılı reklam panosu Batı'nın ikiyüzlülüğünü yeniden gözler önüne serdi.

Ermenistan 100 sivil masumu öldürdü

10 Kasım tarihinde Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini kabul eden Ermenistan, 44 gün süren çatışmalar süresince defalarca sivil yerleşim bölgelerine saldırdı. Önceki gün Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 100 Azerbaycan vatandaşını öldürdüğü ifade edildi.

'Gözlerime inanamadım'

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, ABD'deki reklam panolarında yazılı skandal ifadelerin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu tabelanın Pensilvanya ile New Jersey arasında bir otoban üzerinde olduğunu söyleyen vatandaş, "Uzun yıllardır ABD'de yaşıyorum. Bu otobanı sıklıkla kullanırım. Gördüğüm tabela karşısında gözlerime inanamadım." dedi.

İşte o tabelalar:

'Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor'

Hemen arkasından gelen tabela görselinde ise, "Soykırımı durdurun." ifadeleri yer alıyor.

Ermenistan'ın alçak saldırılarında sivil bilançosu: 100 vefat, 416 yaralı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 100'e yükseldiğini 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 4 bin 186 ev, 135 apartman ve 548 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Çatışmalar 44 gün sürmüştü

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında 44 gün süren çatışmalar sona ermişti.