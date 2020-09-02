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Aktüel ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aktüel

ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:09:29 -
ABD'deki protestolar nedeniyle Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

TALLAHASEE (AA) - ABD’nin Florida eyaletinde, hafta sonu emniyet mensuplarınca sırtından vurulan siyahi John Blake'e yönelik polis şiddetine karşı protestolarda bir kişinin göstericilere silahını çekmesi sonrası Leon bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yetkililer, şehir genelinde kamu güvenliğini korumak amacıyla bugünden geçerli olmak üzere 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını da içeren bir haftalık acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Söz konusu adım, 29 Ağustos’taki protestolarda bir kişinin göstericilere karşı silah çekmesi sonrası geldi.

Basına yansıyan görsellerde, bir arbede sırasında beyaz bir adamın belinden silah çıkartarak protestoculara doğrulttuğu ve silahını ateşlemeden polis tarafından yakalandığı görüldü.

Öte yandan, silah taşıma ruhsatı olduğu belirtilen kişiye yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Leon'daki gösteriler, Blake'e yönelik polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenmişti.

ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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