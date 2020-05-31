ABD’deki olaylarla ilgili ortalığı karıştıracak açıklama: 6 beyaz adam geldi...

Corona virüsü salgını devam ederken, ABD son yılların en büyük siyasi ve toplumsal krizini yaşıyor... Geçen hafta 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler bugün de devam etti. Çok sayıda gösterici Los Angeles'tan Miami'ye Chicago'dan Minnesota'ya kadar birçok bölgede protesto düzenledi. Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Indianapolis'te bir kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı.

Minneapolis'de yaşayan bir ABD vatandaşının videosu ise ülkede gündem oldu.

ABD vatandaşı kadın, "Eylemler barışçıl başladı. Sonra 6 beyaz adam gelerek yaptıkları şiddetle eylemi isyana çevirdi. Eyleme öncülük eden siyahi kadınlar durmaları için yalvardı" dedi. (Ehamedya)