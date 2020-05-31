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Dünya

ABD’deki olaylarla ilgili ortalığı karıştıracak açıklama: 6 beyaz adam geldi...

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından yaşanan olaylar dinmek bilmiyor. Büyüyen olaylarla ilgili ABD vatandaşı kadından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:05:00 -

Corona virüsü salgını devam ederken, ABD son yılların en büyük siyasi ve toplumsal krizini yaşıyor... Geçen hafta 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler bugün de devam etti. Çok sayıda gösterici Los Angeles'tan Miami'ye Chicago'dan Minnesota'ya kadar birçok bölgede protesto düzenledi. Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Indianapolis'te bir kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı.

Minneapolis'de yaşayan bir ABD vatandaşının videosu ise ülkede gündem oldu.

ABD vatandaşı kadın, "Eylemler barışçıl başladı. Sonra 6 beyaz adam gelerek yaptıkları şiddetle eylemi isyana çevirdi. Eyleme öncülük eden siyahi kadınlar durmaları için yalvardı" dedi. (Ehamedya)

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