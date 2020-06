ABD’deki olaylar ilgili olarak çarpıcı Türkiye iddiası! 'İşgal edebilirler'

Siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de tansiyon yükseliyor. Meydana gelen olayların kürsel bir hesap olduğu öne sürülüyor.

AKİT TV'de ekranlara gelen Söz Meydanı programına katılan Ali Selman Demirbağ, ABD'de düşerse Rusya ve Çin'in dünyaya hükmedeceğini öne sürdü.

Ali Selman Demirbağ, "Şu an dünya hakimiyeti ortada. Maç oynanıyor. Küresel anlamda oynanan mücadele şu an ortada gözüküyor. Bütün askerlerini öne sürdüler. Önceden satranç tahtası gibi piyonları öne sürüyorlardı. Şu an ise filleri ve kaleleri öne sürmeye başladılar. Yani biyolojik silah, ayaklanma ve kıtlık ortaya çıkarıyorar. Bu ABD'den Avrupa'ya sıçrayacak. Avrupa'dan Çin'e sıçrayacak. Pentagon'un dünya çapındaki askeri gücünü kaybetmemesi lazım. Eğer ABD düşerse Rusya, Ukrayna'yı ve bizi işgal eder. Çin ise Güney Kore ve Japonya'yı işgal edip Avrupa'ya doğru gelir. Buradaki önemli nokta budur. ABD bu yüzden çok önemli bir denge kurdu" dedi.