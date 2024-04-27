ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!
ABD Üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı. Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde 600’e yakın öğrenci gözaltına alındı. Eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslüman öğrencilere ABD polisi engel olmaya çalışınca Hristiyan öğrenciler, namaz kılan Müslüman arkadaşlarını korumak için kol kola girerek polisin önünde bariyer oluşturdu.
Columbia Üniversitesi’nde başlayan eylemler Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya dahil çok sayıda üniversiteye yayıldı. Öğrenciler Üniversite kampüslerinde Filistin’e destek vermek amacı ile eylemlerini sürdürüyor.
Müslüman öğrencilerin kıldıkları vakit namazları ABD polisi tarafından şiddet kullanarak engelleniyor.
Dün gece yatsı namazlarını kılmak isteyen Müslüman öğrencilere polis tekrar müdahalede bulununca Hristiyan öğrenciler namaz kılan Müslüman öğrencilerin etrafında bir bariyer oluşturarak ABD polisine direndiler. O anlar dakika dakika kameralara yansıdı.