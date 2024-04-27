  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlber Ortaylı'dan ecdadın emaneti Ayasofya için skandal sözler! 'Gudubet bir bina'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi CHP'yi karıştırdı! Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Tesla, dolandırıcılık yapıyor! Skandal bir iddia olayı daha... İşte tüm ilişkin ağır iddialar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in iftiralarına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenme sebebi ortaya çıktı!

Bir tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü!

İsrail öldürdüğünü açıklamıştı! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdular

Ziyaret iptal edilmişti! Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!
Gündem ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!
Gündem

ABD'deki Ohio Üniversitesi'nin Hristiyan öğrencileri, Gazze protestosunda namaz kılan Müslüman öğrencileri polisten böyle korudu!

Yeniakit Publisher
2024-04-27 08:43:00 -

ABD Üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri birçok eyalete yayıldı. Polisin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde 600’e yakın öğrenci gözaltına alındı. Eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslüman öğrencilere ABD polisi engel olmaya çalışınca Hristiyan öğrenciler, namaz kılan Müslüman arkadaşlarını korumak için kol kola girerek polisin önünde bariyer oluşturdu.

Columbia Üniversitesi’nde başlayan eylemler Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya dahil çok sayıda üniversiteye yayıldı. Öğrenciler Üniversite kampüslerinde Filistin’e destek vermek amacı ile eylemlerini sürdürüyor.

Müslüman öğrencilerin kıldıkları vakit namazları ABD polisi tarafından şiddet kullanarak engelleniyor.

Dün gece yatsı namazlarını kılmak isteyen Müslüman öğrencilere polis tekrar müdahalede bulununca Hristiyan öğrenciler namaz kılan Müslüman öğrencilerin etrafında bir bariyer oluşturarak ABD polisine direndiler. O anlar dakika dakika kameralara yansıdı.

ABD üniversitelerindeki Müslüman öğrencilerden namaz atağı
ABD üniversitelerindeki Müslüman öğrencilerden namaz atağı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD üniversitelerindeki Müslüman öğrencilerden namaz atağı

ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe
ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe

Gündem

ABD üniversitelerinde Gazze direnişi sürüyor: Hocalara ters kelepçe

ABD’de yeni vaka: Gözaltına alıp öldürdüler! George Floyd vakası!
ABD’de yeni vaka: Gözaltına alıp öldürdüler! George Floyd vakası!

Aktüel

ABD’de yeni vaka: Gözaltına alıp öldürdüler! George Floyd vakası!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23