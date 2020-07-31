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Aktüel

ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleri altında kıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:58:09 -
ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleri altında kıldı

WASHINGTON/NEW YORK (AA) - ABD'deki Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de Müslümanlar, camilerde, Kovid-19 önlemleri kapsamında namazlarını eda etti.

Başkent Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) yerel saat ile 07.30 ve 09.30'da düzenlenen iki ayrı bayram namazına daha önce kayıtları alınan sınırlı sayıda Müslüman katılabildi.

Kovid-19 nedeniyle maske ve mesafe kurallarının da uygulandığı bayram namazının ardından ziyaretçilere kahvaltı ikram edildi, hediyeler verildi.

DCA'daki bayram namazına Washington ile Virginia ve Maryland eyaletlerinden Müslümanlar katıldı.

New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan Kurban Bayramı namazına da kısıtlı sayıda kişi katıldı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl ilk kez kahvaltı ve bayramlaşma programlarının düzenlenmediği bayram namazı buruk geçti.

Salgından dolayı katılımın en alt seviyede tutulduğu bayram namazına çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da katılmadı.

Bayram vaazında sık sık virüs uyarısı yapılırken, namaz sonrasında Müslümanlar tokalaşmak yerine "Kovid-19 usulü dirsek selamı'' ile bayramlaşmayı tercih etti.

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