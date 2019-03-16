0553 313 94 23

ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte

ABD’de, lise öğrencileri arasında siyasal kutuplaşma ve ırkçılık rekor seviyelere ulaştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:13
ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte

 Münübe Yılmaz 

ABD’de, lise öğrencileri arasında siyasal kutuplaşma ve ırkçılık rekor seviyelere ulaştı. Söz konusu gerçeği, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan UCLA’de (University of California, Los Angeles) yapılan bir araştırma ortaya koydu.

ABD’deki 505 lisenin müdürüyle görüşülerek elde edilen verilere göre, müdürlerin yüzde 60’ı okullarındaki öğrencilerinin göçmen karşıtı ifadeler kullandığını, yüzde 80’i ise farklı etnik grupları kötüleyen öğrencilerinin olduğunu belirtti.

Trump’ın payı var

Trump Çağında Okullar ve Toplum” adlı söz konusu çalışmanın yazarı Prof. John Rogers, orta öğretim kurumlarında artan bu gerginlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerinin de payı olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD’de yapılan bir araştırma, 2017 yılında, bir önceki yıla göre nefret suçlarının yüzde 17 arttığını göstermiş, ABD’nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında geçtiğimiz günlerde açıklanan bir anket de ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dinî grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koymuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:13
  1. ABD
  2. lise öğrencileri
  3. UCLA
  4. University of California
  5. Trump Çağında Okullar ve Toplum
  6. Prof. John Rogers
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. nefret suçları
  9. The Hill
  10. HarrisX
  11. Müslümanlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri değiliz’ vurgusu
    1. Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri..
    2. Üsküdar'da motosiklet ile otomobil..
    3. İslam düşmanı senatörün kafasında..
    4. Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı
    5. Bozüyük’ün 7. Mahalle Konağı hizmete..
    6. Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız..
    7. Kocaelili sporcular olimpiyatlar için..
    8. Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik..
    9. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    10. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    11. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    12. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    13. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    14. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    17. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    18. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    19. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    20. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    21. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    22. Saadet Partisi’nden açıklama
    23. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    24. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    25. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    26. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    27. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    28. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    29. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    30. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler