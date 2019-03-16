ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte

Münübe Yılmaz

ABD’de, lise öğrencileri arasında siyasal kutuplaşma ve ırkçılık rekor seviyelere ulaştı. Söz konusu gerçeği, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan UCLA’de (University of California, Los Angeles) yapılan bir araştırma ortaya koydu.

ABD’deki 505 lisenin müdürüyle görüşülerek elde edilen verilere göre, müdürlerin yüzde 60’ı okullarındaki öğrencilerinin göçmen karşıtı ifadeler kullandığını, yüzde 80’i ise farklı etnik grupları kötüleyen öğrencilerinin olduğunu belirtti.

Trump’ın payı var

“Trump Çağında Okullar ve Toplum” adlı söz konusu çalışmanın yazarı Prof. John Rogers, orta öğretim kurumlarında artan bu gerginlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerinin de payı olduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD’de yapılan bir araştırma, 2017 yılında, bir önceki yıla göre nefret suçlarının yüzde 17 arttığını göstermiş, ABD’nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında geçtiğimiz günlerde açıklanan bir anket de ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dinî grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koymuştu.