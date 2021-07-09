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Dünya ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi
Dünya

ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ülkede yaklaşık 280 bin olası ölümü ve milyondan fazla hastaneye kaldırılmaları engellediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:46:00 -
ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi

Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu’ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD’deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.

Beyaz Saray Kovid-19 müdahale direktörü Jeff Zients, basın toplantısında, söz konusu rapora atıfta bulunarak, "Bu, tüm hükümet stratejimizin işe yaradığının ve Amerikalıların yaşamlarında önemli ölçüde daha fazla trajedinin önlediğine dair başka bir kanıttır." ifadesini kullandı.

Araştırmacıların söz konusu modellemede, Kovid-19'un yeni varyantlarının yaygınlığı ve bulaşıcılığı ile aşıların etkinlik oranları, enfeksiyonda günlük temaslar ve salgına bağlı ciddi sağlık sonuçlarının yaşa özgü riskleri gibi faktörleri dikkate aldığı kaydedildi.

 

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