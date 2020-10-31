  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'deki Keşmirli kuruluştan İzmir depremi için taziye mesajı
Aktüel

ABD'deki Keşmirli kuruluştan İzmir depremi için taziye mesajı

ABD'de faaliyet gösteren Dünya Keşmir Farkındalık Forumu (WKA) Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, İzmir'de yaşanan depremden etkilenen aileler için taziye mesajı yayımlayıp destek çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 01:44:28 -
ABD'deki Keşmirli kuruluştan İzmir depremi için taziye mesajı

NEW YORK (AA) - ABD'de faaliyet gösteren Dünya Keşmir Farkındalık Forumu (WKA) Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, İzmir'deki depremden etkilenen aileler için taziye mesajı yayımladı.

Ohio eyaletinde 2005 yılında kurulan ve Hindistan ile Keşmir halkı arasında yaşanan sorunların çözümü için mücadele eden WKA Genel Sekreteri Fai, İzmir'de can kaybı ve yıkıma yol açan depremle ilgili yazılı açıklamasında, ''Hiç şüphe yok ki bu deprem özellikle Pakistan ve Keşmir'de halkın vicdanını sarsmıştır. Bu korkunç felaketin kurbanlarına taziyelerimizi sunuyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Dr. Fai, ''Keşmir milleti, 2005'te 7,8 büyüklüğündeki deprem Azad Keşmir'i vurduğunda en büyük yardımı Türkiye'den görmüştü. Türk gönüllüler, acil yardım merkezleri, hastaneler ve okullar için kurdukları barakalarla yardımımıza koşmuştu.'' diyerek Türkiye'den gördükleri iyiliği unutmadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, ''Endonezya'da tsunamiden etkilenen insanlardan, Rohingya ve Filistin'de zulme uğrayan Müslümanlara kadar'' her yere yardım ulaştırdığına değinen Fai, İzmir ve civarında depremden zarar gören insanlar için destek çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap
Gündem

Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını iddia etti. Tekin'e..
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!
Gündem

Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de yaşanan depremin ardından provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay