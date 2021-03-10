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Dünya ABD'deki güvenlik zafiyeti sürüyor! Pentagon ulusal muhafızın görev süresini uzattı
Dünya

ABD'deki güvenlik zafiyeti sürüyor! Pentagon ulusal muhafızın görev süresini uzattı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, başkent Washington'da konuşlu 2 bin 300 ulusal muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:56:00 -
ABD'deki güvenlik zafiyeti sürüyor! Pentagon ulusal muhafızın görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Kongre Polisi Departmanının talebi üzerine başkent Washington'daki 2 bin 300 ulusal muhafızın görev süresini 23 Mayıs'a kadar uzattı.

Bu hafta cuma günü görev süresi bitecek ulusal muhafızlara yönelik talebe, Pentagon'dan yanıt geldi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre Polis Departmanının, ulusal muhafızların desteğinin 23 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatma konusundaki talebini onayladı. Yaklaşık 2 bin 300 ulusal muhafız, destek görevine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın Washington'da görevli ulusal muhafızların sayısının yüzde 50 azaltılmış olduğu anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, talebin detaylı incelemeden sonra onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, süreç içerisinde şartlara bağlı olarak başkentteki asker sayısının azaltılabileceği belirtildi.

Güvenlik zafiyeti gün yüzüne çıkmıştı

6 Ocak'ta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da düzenlediği miting sonrasında başkentte toplanan göstericilerin Amerikan kongresine girmesiyle başkentteki güvenlik zafiyeti gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde Washington'a 25 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırılmıştı.

Yemin töreninden sonra Ulusal Muhafızlar kısmen çekilirken şu anda Washington'da yaklaşık 5 bin 600 Ulusal Muhafız bulunuyor.

Bugün alınan kararla 2 bin 300 asker dışındaki Ulusal Muhafızların görev süresi dolmuş olacak.

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